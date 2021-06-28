Баутиста Агут обыграл Миллмэна в первом раунде Уимблдона

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил австралийца Джона Миллмэна (6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Его следующим соперником станет серб Миомир Кецманович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)