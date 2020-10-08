Свентек победила Подороску и вышла в финал Roland Garros

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла аргентинку Надю Подороску (6:2, 6:1) в 1/2 Roland Garros. 19-летняя полячка впервые в своей карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема».

Матч продолжался один час и 12 минут. Во втором полуфинале сыграют американка София Кенин и чешка Петра Квитова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша) — Надя Подороска (Аргентина, Q) — 6:2, 6:1