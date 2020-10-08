Свентек победила Подороску и вышла в финал Roland Garros
17:17
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла аргентинку Надю Подороску (6:2, 6:1) в 1/2 Roland Garros. 19-летняя полячка впервые в своей карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема».
Матч продолжался один час и 12 минут. Во втором полуфинале сыграют американка София Кенин и чешка Петра Квитова.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша) — Надя Подороска (Аргентина, Q) — 6:2, 6:1