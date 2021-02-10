Свентек обыграла Джорджи на Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек 10 февраля в матче 2-го крута Australian Open в двух сетах обыграла итальянку Камиллу Джорджи — 6:2, 6:4. Матч длился час и 21 минуту.

Следующей соперницей Свентек станет француженка Фиона Ферро, выигравшая в трех сетах у чешки Катержины Синяковой — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 15) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:4