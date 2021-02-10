Свентек обыграла Джорджи на Australian Open
11:37
Польская теннисистка Ига Свентек 10 февраля в матче 2-го крута Australian Open в двух сетах обыграла итальянку Камиллу Джорджи — 6:2, 6:4. Матч длился час и 21 минуту.
Следующей соперницей Свентек станет француженка Фиона Ферро, выигравшая в трех сетах у чешки Катержины Синяковой — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 15) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:4
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