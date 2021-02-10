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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Касаткина и Контавейт покинули Australian Open после первого круга

11:28
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с эстонкой Анетт Контавейт, в первом круге парного разряда уступили испано-итальянскому дуэту — Алена Большова/Ясмин Паолини (6:7 (2:7), 2:6).

Матч длился полтора часа.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Алена Большова/Ясмин Паолини (Испания/Италия) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 7:6 (7:2), 6:2

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