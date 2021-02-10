Касаткина и Контавейт покинули Australian Open после первого круга
11:28
Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с эстонкой Анетт Контавейт, в первом круге парного разряда уступили испано-итальянскому дуэту — Алена Большова/Ясмин Паолини (6:7 (2:7), 2:6).
Матч длился полтора часа.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Алена Большова/Ясмин Паолини (Испания/Италия) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 7:6 (7:2), 6:2
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