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Сегодня, 14:06

Судья вынес Циципасу предупреждение за подсказки отца во время полуфинала Australian Open против Медведева

Иван Торопцев
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Судья вынес предупреждение греческому теннисисту Стефаносу Циципасу во время полуфинала Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

Арбитр наказал грека во время четвертого сета за то, что его отец, Апостолос Циципас подсказывал спортсмену во время розыгрышей.

Напомним, что во втором сете Медведев возмущался постоянными подсказками со стороны Циципаса-старшего и накричал на судью, требуя предупредить соперника.

Медведев — Циципас на Australian Open: 2-1 в битве за финал, Даниил наорал на судью. Онлайн-трансляция

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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