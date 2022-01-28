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Сегодня, 13:56

Медведев выиграл у Циципаса третий сет в полуфинале Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третий сет в полуфинальном матче Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Россиянин выиграл со счетом 6:4, выиграв решающий гейм в партии на подаче соперника. Медведев ведет по сетам со счетом 2:1 (7:6 (7:5), 4:6, 6:4).

Победитель матча встретится в финале с испанцем Рафаэлем Надалем.

Медведев — Циципас на Australian Open: 2-1 в битве за финал, Даниил наорал на судью. Онлайн-трансляция

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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