Медведев выиграл у Циципаса третий сет в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третий сет в полуфинальном матче Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Россиянин выиграл со счетом 6:4, выиграв решающий гейм в партии на подаче соперника. Медведев ведет по сетам со счетом 2:1 (7:6 (7:5), 4:6, 6:4).

Победитель матча встретится в финале с испанцем Рафаэлем Надалем.

Медведев — Циципас на Australian Open: 2-1 в битве за финал, Даниил наорал на судью. Онлайн-трансляция