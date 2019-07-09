Стрыцова вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Сереной Уильямс

Чешка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале она обыграла представительницу Великобритании Джоанну Конту – 7:6(7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В полуфинале Стрыцова сыграет против американки Серены Уильямс​.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Стрыцова (Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания, 19) – 7:6(7:5), 6:1