Стрыцова вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Сереной Уильямс

Чешка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале она обыграла представительницу Великобритании Джоанну Конту – 7:6(7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В полуфинале Стрыцова сыграет против американки Серены Уильямс.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Стрыцова (Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания, 19) – 7:6(7:5), 6:1
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