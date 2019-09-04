Стэн Вавринка: «Мне этого недостаточно. Я хочу больше»

Швейцарец Стэн Вавринка после поражения от россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала US Open признался, что разочарован. Он рассчитывал на большее и недоволен своей игрой в атаке.

— Возвращение в топ-20 рейтинга ATP — это хорошо. Но мне этого мало, — цитирует Essentially Sports Вавринку. — Я хочу больше. Разочарован результатом этого матча, потому что я проиграл, а он выиграл. Я хорошо двигался. Не мог определить правильное время для атаки и не был терпелив. Тем не менее, Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу.

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