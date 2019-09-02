Стэн Вавринка: «Меня удивило, что Джокович снялся»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка доволен своей игрой на US Open. Он вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым. В 1/8 финала Вавринка прошел серба Новака Джоковича, который снялся из-за травмы.

— Я доволен уровнем своей игры, — цитирует L'Equipe Вавринку. — Победа над первой ракеткой — это нечто особенное. Жаль, что так все закончилось. Но для меня было важно самому сыграть хорошо. Я видел по некоторым деталям, что Новак ощущает дискомфорт, но думал только о себе. Потому что он способен возвращаться в игру в сложных ситуациях. Меня удивило, что он снялся.

Удивительно было видеть, что в его адрес свистели. Он очень хороший товарищ, настоящий чемпион. Если ему пришлось сняться, значит, было действительно тяжело.