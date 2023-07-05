Циципас после 4-часового матча с Тимом: «Это казалось вечностью. Думал повторим рекорд Изнера и Маю»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом во втором круге Уимблдона — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Встреча длилась 3 часа 57 минут.

«Не буду врать — это был напряженный матч. Не знаю сколько часов мы играли. На секунду я подумал, что мы повторим рекорд Изнера и Маю. Это казалось вечностью. Очевидно, я рад тем, как все закончилось.

Доминик всегда заставляет меня показывать лучший теннис. С другой стороны, это не очень приятно. Мы оба упорно боролись, надеюсь, вам всем понравилось», — сказал грек после игры.

Матч Джона Изнера и Николя Маю на Уимблдоне-2010 длился 11 часов и 5 минут. Тогда Изнер победил со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68.

Во втором круге Уимблдона Циципас сыграет с Энди Марреем (Великобритания).