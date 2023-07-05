Синнер обыграл Шварцмана во втором круге Уимблдона
Итальянец Янник Синнер победил аргентинца Диего Шварцмана во втором круге Уимблдона — 7:5, 6:1, 6:2. Матч длился 2 часа 1 минуту.
Синнер в третьем круге встретится с победителем матча Александар Вукич (Австралия) — Куэнтен Гали (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 7:5, 6:1, 6:2
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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