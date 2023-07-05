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5 июля, 22:55

Синнер обыграл Шварцмана во втором круге Уимблдона

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер победил аргентинца Диего Шварцмана во втором круге Уимблдона — 7:5, 6:1, 6:2. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Синнер в третьем круге встретится с победителем матча Александар Вукич (Австралия) — Куэнтен Гали (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 7:5, 6:1, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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