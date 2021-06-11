Стефанос Циципас: «Это самая важная победа в моей карьере»

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros.

«Знаете, я сейчас могу думать только о своих корнях, откуда я родом, — сказал грек в эфире канала Eurosport 1. — Я родом из очень небольшого места недалеко от Афин. Я мечтал играть здесь, на большой теннисной сцене, и эта мечта сбывается. Это был очень интенсивный матч.

Был тяжелый момент, но я сумел остаться в матче, энергия трибун помогла мне в этом. Это очень эмоциональный момент. Было непросто, у меня были спады в этой игре. Но я победил, и эта самая важная победа в моей карьере.

Многие люди в Греции поддерживали меня, это очень важно для меня. Счастлив, что Греция — это часть теннисного сообщества. Мария Саккари также проделала отличную работу. Греческий теннис жив, и он будет прогрессировать».

Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.