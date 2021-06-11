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Циципас обыграл Зверева и вышел в финал Roland Garros

19:38
Стефанос Циципас. Фото Roland Garros
Стефанос Циципас. Фото Roland Garros
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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил немца Александра Зверева (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Игра продолжалась три часа и 40 минут. Игра продолжалась три часа и 40 минут. Циципас сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах из 14. У Зверева — 11 эйсов, семь двойных и три успешных брейк-пойнта из шести.

Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

Для Циципаса это первый финал «Большого шлема» в карьере.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3

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