Циципас обыграл Зверева и вышел в финал Roland Garros
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил немца Александра Зверева (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Игра продолжалась три часа и 40 минут. Игра продолжалась три часа и 40 минут. Циципас сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах из 14. У Зверева — 11 эйсов, семь двойных и три успешных брейк-пойнта из шести.
Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
Для Циципаса это первый финал «Большого шлема» в карьере.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3
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