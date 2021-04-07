Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Старт «Ролан Гаррос» может быть отложен

03:30
Теги:

Старт теннисного турнира «Ролан Гаррос» из-за пандемии коронавируса может быть отложен. Как сообщает AFP, организаторы обсуждают методы проведения соревнований, в том числе по приему болельщиков.

Ранее появилась информация, что турнир может быть перенесен на более поздний срок.

На данный момент срок проведения «Ролан Гарооса» — с 24 мая по 6 июня. Во Франции до 3 мая действует ограничение передвижения в пределах 10 км от дома для всех граждан.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...