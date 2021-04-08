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Старт Roland Garros перенесен на неделю

10:58
Эмблема турнира Roland Garros. Фото Twitter
Эмблема турнира Roland Garros. Фото Twitter
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Roland Garros перенесен на неделю, сообщает официальный сайт турнира «Большого шлема».

Изначально турнир во Франции должен был пройти с 17 мая по 6 июня. Новые сроки проведения соревнования — с 24 мая по 13 июня. Квалификационная сетка стартует 24 мая, основная сетка — с 30 мая. Организаторы турнира перенесли турнир с в надежде на послабление ограничений численности участников массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса, которое должно позволить принять большее число зрителей.

В прошлом году Roland Garros прошел с 27 сентября по 11 октября. Действующим победителем в мужском разделе является Рафаэль Надаль, в женском разряде — Эшли Барти.

Дополнительная информация:

https://www.rolandgarros.com/en-us/article/new-dates-tournament-2021-postponed-by-one-week

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