Старт Roland Garros перенесен на неделю
Roland Garros перенесен на неделю, сообщает официальный сайт турнира «Большого шлема».
Изначально турнир во Франции должен был пройти с 17 мая по 6 июня. Новые сроки проведения соревнования — с 24 мая по 13 июня. Квалификационная сетка стартует 24 мая, основная сетка — с 30 мая. Организаторы турнира перенесли турнир с в надежде на послабление ограничений численности участников массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса, которое должно позволить принять большее число зрителей.
The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) April 8, 2021
В прошлом году Roland Garros прошел с 27 сентября по 11 октября. Действующим победителем в мужском разделе является Рафаэль Надаль, в женском разряде — Эшли Барти.
Дополнительная информация:
https://www.rolandgarros.com/en-us/article/new-dates-tournament-2021-postponed-by-one-week
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