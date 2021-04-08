Старт Roland Garros перенесен на неделю

Roland Garros перенесен на неделю, сообщает официальный сайт турнира «Большого шлема».

Изначально турнир во Франции должен был пройти с 17 мая по 6 июня. Новые сроки проведения соревнования — с 24 мая по 13 июня. Квалификационная сетка стартует 24 мая, основная сетка — с 30 мая. Организаторы турнира перенесли турнир с в надежде на послабление ограничений численности участников массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса, которое должно позволить принять большее число зрителей.

The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) April 8, 2021

В прошлом году Roland Garros прошел с 27 сентября по 11 октября. Действующим победителем в мужском разделе является Рафаэль Надаль, в женском разряде — Эшли Барти.