Стал известен соперник Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»
Медведев во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с Ласло Джере
Российский теннисист во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с Ласло Джере из Сербии.
В первом матче серб обыграл литовского теннисиста со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Игра между Медведевым и Джере состоится в среду, 25 мая. Россиянин занимает второе место в рейтинге, серб — 56-е.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ласло Джере (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:4, 6:4
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