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Сегодня, 14:23

Стал известен соперник Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Медведев во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с Ласло Джере
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с Ласло Джере из Сербии.

В первом матче серб обыграл литовского теннисиста со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Игра между Медведевым и Джере состоится в среду, 25 мая. Россиянин занимает второе место в рейтинге, серб — 56-е.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ласло Джере (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:4, 6:4

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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