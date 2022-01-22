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Сегодня, 10:54

Стал известен соперник Медведева в четвертом круге Australian Open

Медведев сыграет с американцем Кресси в четвертом круге Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент

Американец Максим Кресси вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Кресси победил австралийца Кристофера О`Коннелла в четырех сетах — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

В четвертом круге американец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Максим Кресси (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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