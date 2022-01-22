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Сегодня, 10:23

Медведев в трех сетах обыграл ван де Зандсюльпа и вышел в 1/8 финала Australian Open

Медведев победил голландца Ван де Зандсюльпа и вышел в четвертый круг Australian Open
Роман Шишов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Australian Open победил Ботика Ван де Зандсюлпа из Нидерландов со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:4, 6:2

Даниил Медведев
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