Медведев в трех сетах обыграл ван де Зандсюльпа и вышел в 1/8 финала Australian Open
Медведев победил голландца Ван де Зандсюльпа и вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Australian Open победил Ботика Ван де Зандсюлпа из Нидерландов со счетом 6:4, 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.
За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:4, 6:2
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