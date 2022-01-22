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Сегодня, 10:44

Циципас победил Пэра и вышел в четвертый круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Циципас обыграл француза Бенуа Пэра в четырех сетах — 6:3, 7:5, 6:7, 6:4.

В четвертом круге грек встретится с американцем Тэйлором Фритцем, который в параллельном матче победил испанца Роберто Баутисту Агута.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 7:5, 6:7, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 20) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Australian Open
Бенуа Пэр
Стефанос Циципас
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