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Сегодня, 08:38

«Спасибо, Сэм». Павлюченкова поблагодарила Стосур за долгую карьеру

Виктория Кравченко

Россиянка Анастасия Павлюченкова поблагодарила австралийку Саманту Стосур, которую обыграла в матче второго круга Australian Open за долгую карьеру.

После поражения от россиянки Стосур объявила о завершении карьеры.

«У меня были мурашки по коже, когда все хлопали Саманте. Она невероятный человек и потрясающая теннисистка, так что спасибо, Сэм», — цитирует Павлюченкову ABC News.

Стосур в одиночном разряде выиграла девять титулов, включая US Open-2011. Она также была четвертой ракеткой мира.

Сезон она планирует отыграть в парном разряде.

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Саманта Стосур
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