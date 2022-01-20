«Спасибо, Сэм». Павлюченкова поблагодарила Стосур за долгую карьеру

Россиянка Анастасия Павлюченкова поблагодарила австралийку Саманту Стосур, которую обыграла в матче второго круга Australian Open за долгую карьеру.

После поражения от россиянки Стосур объявила о завершении карьеры.

«У меня были мурашки по коже, когда все хлопали Саманте. Она невероятный человек и потрясающая теннисистка, так что спасибо, Сэм», — цитирует Павлюченкову ABC News.

Стосур в одиночном разряде выиграла девять титулов, включая US Open-2011. Она также была четвертой ракеткой мира.

Сезон она планирует отыграть в парном разряде.