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Сегодня, 07:57

Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open

Виктория Кравченко
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open, обыграл полячку Магду Линетт (6:2, 6:3) в одиночном разряде.

В следующем раунде Касаткина сыграет с теннисисткой из Польши Игой Свентек, которая ранее обыграла шведку Ребекку Петерсон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 25) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:3

Тамара Зиданшек (Словения, 29) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
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