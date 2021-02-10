Квитова проиграла во втором круге Australian Open

Румынка Сорана Кирстя вышла в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она переиграла чешку Петру Квитову.

В другой встрече Зарина Дияс из Казахстана взяла верх над американкой Бернардой Перой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 3:6, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 9) — 6:4, 1:6, 6:1