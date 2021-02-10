Самсонова разгромно уступила Мугурусе во втором круге Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 10 февраля в двух сетах обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:3, 6:1. Матч длился час и две минуты.

Следующей соперницей 27-летней испанки станет Зарина Дияз из Казахстана, которая в трех партиях справилась с американкой Бернардой Пера — 6:4, 3:6, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:3, 6:1

Онс Жабер (Тунис, 27) — Анна Шмидлова (Словакия, LL) — 6:3, 6:2