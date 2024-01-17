Соболенко: «Сегодня я быстро завершила свой матч, чтобы Джокович не оставался на корте до позднего часа»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что обыграла чешку Бренду Фрухвиртову во втором круге Australian Open за один час. Она пошутила, что решила таким образом помочь сербу Новаку Джоковичу, чтобы тот не задержался допоздна на корте.

«Мне нужно спросить у Новака совета, как выиграть Открытый чемпионат Австралии еще девять раз. Если он даст мне совет, я скажу вам позже. Я гораздо добрее отношусь к нему. Сегодня я быстро завершила свой матч, позволив тем самым ему завершить свою игру, не оставаясь на корте до позднего часа», — сказала Соболенко.

В третьем круге турнира белорусская теннисистка встретится с украинкой Лесей Цуренко.

Джокович во втором раунде победил австралийца Алексея Попырина. Теперь ему предстоит сыграть с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.