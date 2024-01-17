Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:43

Соболенко: «Сегодня я быстро завершила свой матч, чтобы Джокович не оставался на корте до позднего часа»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что обыграла чешку Бренду Фрухвиртову во втором круге Australian Open за один час. Она пошутила, что решила таким образом помочь сербу Новаку Джоковичу, чтобы тот не задержался допоздна на корте.

«Мне нужно спросить у Новака совета, как выиграть Открытый чемпионат Австралии еще девять раз. Если он даст мне совет, я скажу вам позже. Я гораздо добрее отношусь к нему. Сегодня я быстро завершила свой матч, позволив тем самым ему завершить свою игру, не оставаясь на корте до позднего часа», — сказала Соболенко.

В третьем круге турнира белорусская теннисистка встретится с украинкой Лесей Цуренко.

Джокович во втором раунде победил австралийца Алексея Попырина. Теперь ему предстоит сыграть с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/141851/aryna-sabalenka-jokes-with-novak-djokovic-i-finished-early-to-help-you-/
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Новак Джокович
0
Читайте также
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
ИИХФ вернула сборную Израиля на международные турниры
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024: матчи россиян 18 января — время начала и где смотреть
Джокович — о конфликте с болельщиком: «Я не терплю, когда кто-то переходит черту»
Циципас — о титулах «Большого шлема»: «Джоковичу однажды нужно проснуться и стать менее эгоистичным»
Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Медведева и Алькараса
Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Касаткиной и Рыбакиной
Рублев — о целях на Открытый чемпионат Австралии-2024: «Лучший план — вообще не иметь плана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open 2024: матчи россиян 18 января — время начала и где смотреть

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости