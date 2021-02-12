Соболенко, Вондроушова и Мугуруса вышли в четвертый круг Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Энн Ли в матче третьего круга Australian Open — 6:3, 6:1.
В четвертом круге Соболенко сыграет с победителем пары Анастасия Потапова — Серена Уильямс.
В параллельных матчах чешка Маркета Вондроушова победила румынку Сорану Кирстя, а испанка Гарбинье Мугуруса выиграла у представительницы Казахстана Зарины Дияс. В четвертом круге Вондроушова встретится с победителем пары Се Шувэй — Сара Эррани, а Мугуруса — с победителем пары Онс Жабер — Наоми Осака.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:1, 6:1
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