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Серена Уильямс выбила Потапову с Australian Open

06:58
Серена Уильямс. Фото Instagram
Серена Уильямс. Фото Instagram
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Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла россиянку Анастасию Потапову в матче третьего круга Australian Open — 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность встречи — 1 час и 39 минут. В четвертом круге турнира Уильямс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Серена Уильямс (США, 10) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

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