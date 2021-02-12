Серена Уильямс выбила Потапову с Australian Open
06:58
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла россиянку Анастасию Потапову в матче третьего круга Australian Open — 7:6 (7:5), 6:2.
Продолжительность встречи — 1 час и 39 минут. В четвертом круге турнира Уильямс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Серена Уильямс (США, 10) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2
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