Соболенко — о победе над Кис: «Не знаю, как я перевернула этот матч»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в финал US Open.

«Я рада, что смогла завершить этот матч. Мэдисон Кис играла в невероятный теннис — это был просто другой уровень. Не знаю, как я перевернула этот матч. Это действительно очень многое значит для меня. Я знаю, вы хотели, чтобы она выиграла, но спасибо вам за то, что вы остались, спасибо за атмосферу и спасибо тем, кто меня поддержал», — сказала Соболенко после матча.

Матч против Мэдисон Кис длился 2 часа 35 минут. 25-летня белоруска сделал 12 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету 28-летней американки 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

В финале сыграет против американки Коко Гауфф, которая переиграла чешку Каролину Мухову.