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Соболенко обыграла Осорио Серрано в третьем раунде Уимблдона

16:36
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (6:0, 6:3) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Следующей соперницей белоруски станет Елена Рыбакина. Представительница Казахстана победила американку Шелби Роджерс (6:1, 6:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — 6:0, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 18) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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