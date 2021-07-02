Соболенко обыграла Осорио Серрано в третьем раунде Уимблдона
16:36
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (6:0, 6:3) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Следующей соперницей белоруски станет Елена Рыбакина. Представительница Казахстана победила американку Шелби Роджерс (6:1, 6:4).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — 6:0, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 18) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 6:4
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