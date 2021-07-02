Тарпищев: «Если Хачанов будет играть ровно, то у него хорошие шансы выйти в четвертьфинал»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы Андрея Рублева и Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона.

«Рублев все-таки добил Фоньини за счет темпа, мощности ударов и большой интенсивности игры, — сказал Тарпищев «СЭ». — Заслуженная победа. Итальянец — очень хороший и умный игрок, конечно, если б скорости были поменьше, то Фоньини за счет комбинаторики мог и выигрывать, но до конца он не выдержал. Во второй половине матча играл гораздо хуже, чем в начале встречи. Что касается Карена, то хорошо, что он потихоньку обретает форму. Мы говорили, что в пандемию он очень много пропустил, но за счет подачи и мощи игры он сегодня победил, хотя Тиафо — сложный игрок, я бы даже сказал, противный, потому что быстрый и резкий».

Глава ФТР считает, что Хачанову удалось сыграть стабильно на одном уровне весь матч.

«Если Карен будет играть так, как он играет — ровно, то, конечно, у него хорошие шансы выйти в четвертьфинал. Просто надо знать, что Эванс (потенциальный соперник Хачанова в четвертом круге. — Прим. «СЭ») — почти рожденный на траве, против него сложно играть, у него замечательная игра с лета, поэтому длина и плотность игры должна быть соответствующей. Но ему это реально по зубам, если будет ровно играть. Правда, тут еще вмешивается психология: степень усталости и так далее», — добавил Тарпищев.

Хачанов выбил американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4), а Рублев — итальянца Фабио Фоньини (6:3, 5:7, 6:4, 6:2) и впервые вышел в четвертый круг Уимблдона.