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Касаткина с австралийкой Перес выиграли в первом круге парного разряда Уимблдона

16:29
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Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Эллен Перес одержали победу в матче парного разряда первого круга Уимблдона против Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США) (3:6, 2:6).

Соперниками Касаткиной и Перес станут Паула Бадоса Хиберт/Сара Соррибес Тормо (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 12) — Дарья Касаткина/Эллен Перес (Россия/Австралия) — 6:3, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора

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