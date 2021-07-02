Касаткина с австралийкой Перес выиграли в первом круге парного разряда Уимблдона
16:29
Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Эллен Перес одержали победу в матче парного разряда первого круга Уимблдона против Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США) (3:6, 2:6).
Соперниками Касаткиной и Перес станут Паула Бадоса Хиберт/Сара Соррибес Тормо (Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 12) — Дарья Касаткина/Эллен Перес (Россия/Австралия) — 6:3, 6:2
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