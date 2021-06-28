В Госдуме предложили провести турнир «Большого шлема» в Сибири

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Уимблдоне.

«Вспоминаю, как Шарапова одна из первых возбудила интерес к русскому теннису. Очень хочется пожелать ребятам, чтобы они поймали эту волну. Наши теннисисты самые классные и лучшие, они вообще красавчики. Желаю им, чтобы их выступление на этом Уимблдоне вызвало новую волну интереса к теннису в России. Обязательно желаю им победы и дойти до максимального уровня. Не всегда победы — это первые места, главное, чтобы они одержали свои личные победы. Если что-то не выйдет, получится в следующий раз», — сказал Милонов «СЭ».

Также Милонов порассуждал на тему проведения турнира «Большого шлема» в России.

«Это будет прекрасно! Где-нибудь в Сибири надо проводить, это будет самый необычный турнир «Большого шлема». Все эти педиковатые европейские и американские столицы всем надоели, а в Сибири получится очень крутой турнир», — добавил Милонов.

Уимблдон стартует в Лондоне 28 июня и продолжится до 11 июля.