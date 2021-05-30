Тим проиграл Андухару в первом раунде Roland Garros
19:01
В матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде испанский теннисист Пабло Андухар победил австрийца Доминика Тима (4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4).
В следующем раунде соперником Андухара станет победитель пары Раду Албот (Молдавия) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Андухар (Испания) — Доминик Тим (Австрия, 4) — 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:5
Миомир Кецманович (Сербия) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — 1:6, 6:3, 6:3, 6:4
Гвидо Пелья (Аргентина) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 6:3, 7:6, 7:5
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