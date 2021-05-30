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Тим проиграл Андухару в первом раунде Roland Garros

19:01
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В матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде испанский теннисист Пабло Андухар победил австрийца Доминика Тима (4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4).

В следующем раунде соперником Андухара станет победитель пары Раду Албот (Молдавия) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Андухар (Испания) — Доминик Тим (Австрия, 4) — 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:5

Миомир Кецманович (Сербия) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — 1:6, 6:3, 6:3, 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 6:3, 7:6, 7:5

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