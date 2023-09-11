Сколько заработали на US Open 2023 Даниил Медведев, Андрей Рублев и другие российские теннисисты

Российские теннисисты выступили на Открытом чемпионате США — 2023.

В мужской сетке участвовали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко.

В 2023 году на Открытом чемпионате США был рекордный призовой фонд: он составил 65 миллионов долларов — это на 8 процентов больше, чем в 2022-м. Победители в женском и мужском одиночном разряде заработали по 3 миллиона долларов. В 2022 году чемпионы получили по 2,6 миллиона долларов. Тогда победу одержали испанец Карлос Алькарас в мужском одиночном разряде и Ига Свентек — в женском.

Призовой фонд US Open является рекордным среди турниров «Большого шлема». Также именно на Открытом чемпионате США с 1973 года начали выплачивать одинаковые призовые для мужчин и женщин.

Сколько заработали российские теннисисты на US Open-2023 за выступление в одиночном разряде:

Даниил Медведев — финал — 1,5 миллиона долларов.

Андрей Рублев — 1/4 финала — 455 тысяч долларов.

Карен Хачанов — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Роман Сафиуллин — 2-й круг —123 тысячи долларов.

Аслан Карацев — 3-й круг —191 тысяча долларов.

Павел Котов — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Александр Шевченко — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

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