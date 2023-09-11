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Джокович после победы на US Open пошутил, что завершит карьеру через 23-24 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в финале US Open-2023 пошутил, что еще долго не собирается завершать карьеру.

«Есть много мнений, но не в моих интересах реально изучать, что все говорят или думают о том, когда лучше всего передавать эстафету следующему поколению. Я собираюсь продолжать. Мое тело прекрасно чувствует себя, я чувствую поддержку от окружения, от моей команды, от семьи.
Не хочу уходить из тенниса, понимая, что я все еще на вершине, что все еще побеждаю на самых крупных турнирах. В конце концов, я уйду из тенниса где-то через 23-24 года, тогда появится еще больше молодых игроков. А до этого момента, думаю, вам еще придется следить за мной», — приводит Tennis Majors слова Джоковича.

36-летний Джокович выиграл 24-й турнир «Большого шлема», что является рекордным показателем в истории. Серб стал победителем US Open в четвертый раз в карьере.

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Теннис
US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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