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Сегодня, 02:10

Симон в пяти сетах обыграл Карреньо Бусту на «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Французский теннисист Жиль Симон пробился во второй круг турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он выиграл у испанца Пабло Карреньо Бусты — 6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 6:4.

Следующим соперником Симона будет американец Стив Джонсон.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция, WC) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 16) — 6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 6:4

Теннис
Roland Garros
Жиль Симон
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