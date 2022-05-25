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Сегодня, 08:23

Даниил Медведев опубликовал пост после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев в соцсетях выложил новый пост после выхода во второй круг «Ролан Гаррос». Его соперником в матче первого круга был аргентинец Факундо Багнис. Игра закончилась со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

«Рад быть здесь», — написал Даниил Медведев, тегнув официальный аккаунт турнира.

Соперником Медведева в матче второго круга станет серб Ласло Джере, который в первом раунде обыграл литовца Ричардаса Беранкиса.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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