Теннисисты без прививки от коронавируса не смогут сыграть на Australian Open-2022
03:23
Директор турнира Australian Open Крейг Тили подтвердил, что только теннисисты, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, смогут принять участие турнире.
«Невакцинированные игроки не будут допущены к участию», — цитирует BBC Тили.
Кроме того, все игроки, независимо от статуса вакцинации, должны будут предъявить доказательство отрицательного результата теста в течение 72 часов.
Напомним, турнир в Мельбурне должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю