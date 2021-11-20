Теннисисты без прививки от коронавируса не смогут сыграть на Australian Open-2022

Директор турнира Australian Open Крейг Тили подтвердил, что только теннисисты, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, смогут принять участие турнире.

«Невакцинированные игроки не будут допущены к участию», — цитирует BBC Тили.

Кроме того, все игроки, независимо от статуса вакцинации, должны будут предъявить доказательство отрицательного результата теста в течение 72 часов.

Напомним, турнир в Мельбурне должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.