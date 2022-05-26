Рублев обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Федерико Дельбониса во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 26 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Россиянин восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дельбониса — семь эйсов, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В третьем круге турнира Рублев сыграет против Кристиана Гарина из Чили.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP. Дельбонис находится на 65-й позиции, а Гарин на 37-й.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 3:6, 6:2, 6:3