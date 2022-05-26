Рублев обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Федерико Дельбониса во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 2 часа 26 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.
Россиянин восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дельбониса — семь эйсов, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
В третьем круге турнира Рублев сыграет против Кристиана Гарина из Чили.
Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP. Дельбонис находится на 65-й позиции, а Гарин на 37-й.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 3:6, 6:2, 6:3