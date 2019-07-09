Серена Уильямс рассказала, что в возрасте Кори Гауфф сидела дома и смотрела мультики

Американка Серена Уильямс высказалась в адрес самой юной участницы Уимблдона Кори Гауфф. Она отметила, что была бы рада сыграть вместе с ней.

– Вы бы были рады сыграть с Коко Гауфф на этом турнире?

– Конечно, она просто звезда – я уже об этом говорила. Я в свои 15 лет такой не была. Я играла не так, выглядела иначе. Она смотрися по-королевски. Я в ее возрасте сидела дома и смотрела мультики.

Напомним, что Гауфф дошла до четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон, где проиграла румынской теннисистке Симоне Халеп – 3:6, 3:6. Уильямс обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (6:2, 6:2) в матче 1/8 финала Уимблдона.