Серена Уильямс провела тренировку, после того как была замечена в инвалидной коляске

Американка Серена Уильямс принимала участие в утренней тренировке, после того как была замечена в инвалидной коляске. Ранее бельгийская теннисистка Яселин Бонавентюр в своем Твиттере опубликовала фотографию Уильямс, которая сделана в парижском Диснейленде.
Напомним, что в первом раунде "Ролан Гаррос" Серена Уильямс должна сыграть с россиянкой Виталией Дьяченко.
Entraînement matinal et musical pour @serenawilliams #RolandGarros 🎶 pic.twitter.com/ZKToC0DjFA— Théo Dorangeon (@jusdorangeon) 24 мая 2019 г.
Дзюдоист свел россиянку с Сереной в первом круге Roland Garros
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