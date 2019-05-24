Серена Уильямс провела тренировку, после того как была замечена в инвалидной коляске

Американка Серена Уильямс принимала участие в утренней тренировке, после того как была замечена в инвалидной коляске. Ранее бельгийская теннисистка Яселин Бонавентюр в своем Твиттере опубликовала фотографию Уильямс, которая сделана в парижском Диснейленде.

Напомним, что в первом раунде "Ролан Гаррос" Серена Уильямс должна сыграть с россиянкой Виталией Дьяченко.

Дзюдоист свел россиянку с Сереной в первом круге Roland Garros