Серена Уильямс: «После вылета с Уимблдона у меня есть серьезная мотивация стать сильнее и выступить на US Open»

Серена Уильямс после вылета с Уимблдона заявила, что планирует выступить на US Open

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс заявила о намерении выступить на US Open в 2022 году.

В ночь с 28 на 29 июня 40-летняя спортсменка проиграла француженке Армони Тан в первом круге Уимблдона (5:7, 6:1, 6:7 (7:10)).

«Теперь у меня определенно есть серьезная мотивация стать сильнее и выступить на домашнем US Open», — приводит журналист Бен Ротенберг слова Уильямс.

В этом году US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.