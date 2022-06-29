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Сегодня, 08:20

Надаль рассказал о впечатлениях от победы в первом круге Уимблдона-2022

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями в своей соцсети после победы над аргентинцем Франсиско Черундуло в первом круге Уимблдона-2022 (6:4, 6:3, 3:6, 6:4).

«Так здорово вернуться на центральный корт после столь долгого перерыва. Спасибо за потрясающую поддержку, Уимблдон», — написал Надаль после матча.

Во втором круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет против Рикардаса Беранкиса из Литвы.

Теннис
Рафаэль Надаль
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