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Сегодня, 09:10

Серена Уильямс поделился эмоциями после вылета с Уимблдона

Виктория Кравченко
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Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась эмоциями в своих соцсетях после вылета с первого круга Уимблдона.

В ночь с 28 на 29 июня 40-летняя спортсменка проиграла француженке Армони Тан в первом круге Уимблдона (5:7, 6:1, 6:7 (7:10)).

«Это было безумно и напряженно. Не тот результат, за которым я шла, но, боже мой, я насладилась этим. Надеюсь, вы тоже. Вперед и вверх», — написала Серена.

В этом году US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Серена Уильямс
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