Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Серена Уильямс обыграла Бузарнеску во втором раунде Roland Garros

21:14
Серена Уильямс. Фото Twitter
Серена Уильямс. Фото Twitter
Теги:

Американская теннисистка Серена Уильямс победила румынку Михаэлу Бузарнеску (6:3, 5:7, 6:1) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и шесть минут. Американка сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брэйкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, две двойные и два успешных брэйкпоинта.

Следующей соперницей Уильямс станет ее соотечественница Дэниэлл Коллинз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:3, 5:7, 6:1

Читайте также

Россия — Канада: дата и время начала прямой трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2021
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
В «Динамо» сватают Година, Арнаутовича и Лаксальта. Что вообще происходит? Инсайды «СЭ»
Ибрагимович, Серхио Рамос, ван Дейк и еще 13 крутых игроков, пропускающих Евро-2020. Есть даже футболист из России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд