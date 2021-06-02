Серена Уильямс обыграла Бузарнеску во втором раунде Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс победила румынку Михаэлу Бузарнеску (6:3, 5:7, 6:1) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и шесть минут. Американка сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брэйкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, две двойные и два успешных брэйкпоинта.

Следующей соперницей Уильямс станет ее соотечественница Дэниэлл Коллинз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:3, 5:7, 6:1