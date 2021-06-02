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Анисимова и Потапова пробились во второй раунд парного турнира Roland Garros

21:21
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Американская теннисистка Аманда Анисимова и россиянка Анастасия Потапова пробились во второй раунд Roland Garros в женском парном разряде. В первом раунде они победили французскую пару Сальма Джубри/Осеан Доден — 6:2, 6:3.

Матч продолжался один час и восемь минут. Во втором раунде их соперницами станут Си Сувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова/Анастасия Потапова (США/Россия) — Сальма Джубри/Осеан Доден (Франция, WC) — 6:2, 6:3

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