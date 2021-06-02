Анисимова и Потапова пробились во второй раунд парного турнира Roland Garros
21:21
Американская теннисистка Аманда Анисимова и россиянка Анастасия Потапова пробились во второй раунд Roland Garros в женском парном разряде. В первом раунде они победили французскую пару Сальма Джубри/Осеан Доден — 6:2, 6:3.
Матч продолжался один час и восемь минут. Во втором раунде их соперницами станут Си Сувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Аманда Анисимова/Анастасия Потапова (США/Россия) — Сальма Джубри/Осеан Доден (Франция, WC) — 6:2, 6:3
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