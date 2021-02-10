Тим и Раонич вышли в третий круг Australian Open
10 февраля на кортах Мельбурна продолжаются матчи 2-го круга Открытого чемпионата Австралии.
Третья «ракетка» турнира Доминик Тим в трех сетах разобрался с немцем Домиником Кепфером — 6:4, 6:0, 6:2. В следующем круге соперником австрийца станет победитель в матче Ник Кирьос (Австралия) — Уго Юмбер (Франция).
Прошел в третий круг и 14-й сеяный Милош Раонич, который в четырех сетах обыграл француза Корантена Муте — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4. Следующим соперником канадца будет венгр Мартон Фучович, выигравший у швейцарца Стэна Вавринки — 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 17) — 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9)
Педро Мартинес (Испания) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 1:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)
Милош Раонич (Канада, 14) — Корантен Муте (Франция) — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4
Доминик Тим (Австрия, 3) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:0, 6:2
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