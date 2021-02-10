Тим и Раонич вышли в третий круг Australian Open

10 февраля на кортах Мельбурна продолжаются матчи 2-го круга Открытого чемпионата Австралии.

Третья «ракетка» турнира Доминик Тим в трех сетах разобрался с немцем Домиником Кепфером — 6:4, 6:0, 6:2. В следующем круге соперником австрийца станет победитель в матче Ник Кирьос (Австралия) — Уго Юмбер (Франция).

Прошел в третий круг и 14-й сеяный Милош Раонич, который в четырех сетах обыграл француза Корантена Муте — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4. Следующим соперником канадца будет венгр Мартон Фучович, выигравший у швейцарца Стэна Вавринки — 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 17) — 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9)

Педро Мартинес (Испания) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 1:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Милош Раонич (Канада, 14) — Корантен Муте (Франция) — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 3) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:0, 6:2