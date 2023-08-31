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Сегодня, 16:17

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Павлюченковой и Свитолиной на US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 1/32 финала на US Open, в котором россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Элины Свитолиной.

«Элина и Анастасия уверенно провели свои первые матчи в Нью-Йорке. Вернувшись в тур в этом сезоне они уже показали, что готовы играть на самом высоком уровне. Один из самых интересных матчей сегодняшнего дня», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Павлюченкова — Свитолина пройдет 31 августа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11106527-selivanenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-pavlyuchenkovoj-i-svitolinoj-na-us-open.html
Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Элина Свитолина
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