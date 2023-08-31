Селиваненко поделился ожиданиями от матча Павлюченковой и Свитолиной на US Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 1/32 финала на US Open, в котором россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Элины Свитолиной.

«Элина и Анастасия уверенно провели свои первые матчи в Нью-Йорке. Вернувшись в тур в этом сезоне они уже показали, что готовы играть на самом высоком уровне. Один из самых интересных матчей сегодняшнего дня», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Павлюченкова — Свитолина пройдет 31 августа.