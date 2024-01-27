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Сегодня, 20:35

Петрова объяснила, что помогло Медведеву победить Зверева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3). в полуфинале Australian Open.

«Что помогло Медведеву переломить ход встречи? Невероятная уверенность и преимущество над соперником. У них очень похожие стили игры, просто Зверев немного поактивнее сейчас идет вперед и завершает розыгрыши у сетки», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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