Петрова объяснила, что помогло Медведеву победить Зверева

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3). в полуфинале Australian Open.

«Что помогло Медведеву переломить ход встречи? Невероятная уверенность и преимущество над соперником. У них очень похожие стили игры, просто Зверев немного поактивнее сейчас идет вперед и завершает розыгрыши у сетки», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.