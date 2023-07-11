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Сегодня, 20:07

Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Руслан Минаев
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Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Уимблдона — 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Матч длился 2 часа 16 минут.

Сафиуллин сделал за игру 8 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. У Синнера — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Андрей Рублев — Новак Джокович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 8) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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