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Сегодня, 19:45

Рублев выиграл первый сет в матче с Джоковичем 1/4 финала Уимблдона

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в первом сете матча с сербом Новаком Джоковичем в 1/4 финала Уимблдона — 6:4.

7-й «сеянный» сделал 1 эйс и реализовал 1 брейк-пойнт из 1 попытки. У 23-кратного победителя турниров «Большого шлема» — 1 эйс, 1 двойная ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 попытки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вторника на травяном турнире «Большого шлема».

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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