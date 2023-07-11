Рублев выиграл первый сет в матче с Джоковичем 1/4 финала Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в первом сете матча с сербом Новаком Джоковичем в 1/4 финала Уимблдона — 6:4.

7-й «сеянный» сделал 1 эйс и реализовал 1 брейк-пойнт из 1 попытки. У 23-кратного победителя турниров «Большого шлема» — 1 эйс, 1 двойная ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 попытки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вторника на травяном турнире «Большого шлема».